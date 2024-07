Park Beyond: Neuer DLC

Bandai Namco veröffentlicht heute "Beyond the Skies of Arabia", einen neuen DLC für die Freizeitpark-Management-Simulation "Park Beyond". Der DLC ist der letzte Teil des Annual Passes und auch separat erhältlich.

"Beyond the Skies of Arabia" ist inspiriert von den Geschichten von Scheherazade und beinhaltet neue Karten, Animateure und Gebäude-Fertigbauten. Ausserdem sind zwei neue Missionen enthalten, in denen Spielende Sofia dabei helfen können, Parkbesuchende vor nicht funktionierend Teleporterfallen zu retten.

Weitere Inhalte

Ein neuer Achterbahnwagen, der Portal-Physik einführt

Neue Achterbahnmodule

Neue Fahrgeschäfte und Impossifizierungen

Zwei neue Karten, die auch im Sandbox-Modus verfügbar sind

Ein neuer, von der Community gewünschter Achterbahntyp: Der Spinning Coaster

Mehr als 230 neue Dekorationsobjekte

"Park Beyond" ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich.