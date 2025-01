Party Animals auch für PS5

Publisher Source Technology und Entwickler Recreate Games kündigen eine PS5-Umsetzung von "Party Animals" an. Simultan wird auch der neue Crisis-Mode ergänzt.

Demnach erscheint "Party Animals" schon morgen auch für PS5. Der gleichzeitig verfügbare Crisis-Mode wird uns zudem nochmal in einem neuen Trailer vorgestellt.

Bei "Party Animals" handelt es sich um einen physikbasierten Multiplayer-Spass, in dem wir eine flauschige Spielfigur wählen und uns mit unseren Freunden mit aberwitzigen Waffen in diversen Spielmodi und Maps duellieren. Wir schnappen uns also einen Pömpel oder einen Lollipop und werden zum namensgebenden Party Animal.

"Party Animals" ist bereits seit dem 20. September 2023 für Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.