Patapon 1+2 Replay erscheint im Juli

Bandai Namco Entertainment Europe kündigt "Patapon 1+2 Replay" an. Das Spiel fasst die ersten beiden Teile der "Patapon"-Reihe zusammen, die ursprünglich 2007 und 2008 auf Sonys PlayStation Portable (PSP) erschienen sind.

Nachdem sie jahrelang in der Grenzregion gelebt haben, wurde der Patapon-Stamm von der Zigoton-Armee aus ihrer Heimat vertrieben. Dieses Erlebnis verwandelte sie in furchtlose Kriegergeister, die nur durch den Schlag der Kriegstrommel, gespielt vom Allmächtigen (dem Spielenden), befehligt werden können. Dabei ist die Hauptaufgabe der Spielenden, den Patapon-Stamm durch ihre Abenteuer zu führen, gegen herausfordernde Feinde zu kämpfen und sie in ihre Heimat zurückzubringen.

"Patapon 1+2 Replay" ist ein 2D-Plattformspiel, das eine einzigartige Mischung aus rhythmusbasierter Action und Echtzeitstrategie bietet. Die Spielenden müssen ihre Feinde überwinden und die Patapon zurück nach Earthend bringen. Dabei werden die Geister in ihren Abenteuern durch den Rhythmus von vier „legendären Trommeln“ geleitet und haben verschiedene Klassen und Rollen, die die Spielenden kombinieren können, um den Sieg zu erringen. Patapons können auch durch das Kombinieren von Gegenständen verbessert werden. Mit über 400 Arten von Waffen und Ausrüstungen können die Spielenden ihre personalisierte Patapon-Einheit aufbauen und vielfältige Stufen und Gegner bewältigen.

Dank der intuitiven und rhythmusbasierten Steuerung wird ein leichter Einstieg ins Spiel geboten. Um die Patapon-Stämme wirklich zu meistern, ist jedoch präzises Timing und taktisches Denken gefragt. Das Spiel bewahrt den Spass und das Wesen des Originals und bietet neue Updates, die es zugänglicher und unterhaltsamer machen. "Patapon 1+2 Replay" führt ausserdem neue Unterstützungsfunktionen ein, wie die drei Schwierigkeitsgrade (Einfach, Normal, Schwer), eine Timing-Anpassung und eine ständige Befehlsanzeige.

"Patapon 1+2 Replay" erscheint digital am 11. Juli 2025 für PlayStation 5, Nintendo Switch und PC.