Patapon 1+2 Replay jetzt auch mit Boss Rush Mode

Publisher Bandai Namco und Entwickler SAS haben ein Update für "Patapon 1+2 Replay" veröffentlicht. Dieses ergänzt einen neuen Boss Rush Mode.

Einen Trailer zu den jüngsten Update für "Patapon 1+2 Replay" gibt es auch zu sehen. Darin erklärt man über zwei Minuten lang unter anderem dessen spielerisches Grundgerüst.

Im Boss Rush Mode von "Patapon 1+2 Replay" stellen wir uns mit unserer gewachsenen Truppe einer Welle mächtiger Bosse nach der anderen. Die Einheit, die wir in die Schlacht schicken, nutzt nusere gespeicherten Daten. Wir stellen dabei die stärkste Truppe zusammen, um jeden Boss zu besiegen.

In jeder Stufe gibt es einen Boss, der bei dem Durchgang zufällig wechselt. Mit jeder Stufe werden die Bosse dann stärker und erscheinen in noch grösserer Zahl. Wenn unsere Patapons einem unbesiegbaren Gegner gegenüberstehen, können wir sie durch Kämpfe und Training stärken.

"Patapon 1+2 Replay" erschien am 11. Juli für PS5, Switch und den PC.