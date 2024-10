Early-Access-Start von Path of Exile 2 verschoben

Grinding Gear Games musste jetzt den Early-Access-Beginn von "Path of Exile 2" nach hinten verschieben. Eigentlich war dieser für den 15. November geplant.

Einen neuen Termin für den Early-Access-Start von "Path of Exile 2" gibt es auch, nämlich den 6. Dezember. Als Grund für die Verzögerung geben die Entwickler an, dass die Arbeiten an der Infrastruktur der Server deutlich komplexer seien als zunächst angenommen. Und schliesslich solle ja jedem Nutzer gleich zum Start das optimale Erlebnis geboten werden.

"Path of Exile 2" besteht aus einer neuen Story mit insgesamt sieben Akten, welche parallel zur Kampagne des ersten Teils eingeführt wird. Sowohl die alte als auch die neue Geschichte führen dabei zum selben geteilten Endgame im Atlas. "Path of Exile 2" hält den Content aus allen Erweiterungen der letzten Jahre bereit und wartet zudem mit einem neuen Fertigkeitensystem, Aszendenzklassen, Verbesserungen an der Engine und vielem mehr auf.

"Path of Exile 2" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in der Mache.