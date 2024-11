Path of Exile 2: Early Access startet bald

Grinding Gear Games lädt euch ein, ein dunkles Abenteuer im Early Access von "Path of Exile 2" zu erforschen. Es wartet ein umfangreiches Endgame-System mit sechs Charakterklassen mit ihren jeweiligen Aufstiegen und einem tiefgreifenden Fortschrittssystem, das den ikonischen passiven Fertigkeitenbaum beinhaltet. Wie auf GGG Live gezeigt wurde, könnt ihr am 6. Dezember Zugang bekommen, indem ihr eines der "Path of Exile 2"-Supporter-Packs kauft.

Zwanzig Jahre nach dem ursprünglichen "Path of Exile" habt ihr die Aufgabe, die Saat der Verderbnis aufzuspüren, um die Pläne des Grafen von Ogham zu durchkreuzen. Dieser will sich die Macht der Saat zunutze machen und alle, die sich ihm widersetzen, hinrichten. Auf der Reise werdet ihr auf furchterregende Feinde treffen. Es wird möglich sein, sich mit verschiedenen Banden zusammenzuschliessen, um die Zerstörung von Wraeclast zu verhindern. Dabei können die dunklen Wälder von Ogham erforscht, die kargen Ebenen der Vastiri-Wüste durchquert und die Dschungelruinen von Utzaal, einer alten Vaal-Stadt, erkundet werden.