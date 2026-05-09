Neues Update für Path of Exile 2

Grinding Gear Games plant mit dem kommenden Update „Return of the Ancients“ die bislang grösste Erweiterung für "Path of Exile 2". Im Mittelpunkt steht dabei eine umfassende Überarbeitung des Endgames, das Spielern künftig deutlich strukturierter und abwechslungsreicher präsentiert werden soll. Das Update erscheint am 29. Mai 2026 und gilt zugleich als letzte grosse Erweiterung vor dem offiziellen 1.0-Release des Action-RPGs.

Besonders stark verändert wird der sogenannte Atlas, also die Endgame-Karte des Spiels. Statt Spieler wie bisher relativ ziellos durch zufällig generierte Gebiete zu schicken, setzt Grinding Gear Games künftig auf feste „Points of Interest“, neue Storylines sowie Questketten, die gezielt durch die Endgame-Mechaniken führen. Zusätzlich warten neue Festungen der sogenannten Ancients, mächtige Pinnacle-Bosse und zahlreiche überarbeitete Aktivitäten wie Delirium oder Ritual.

Auch spielerisch schrauben die Entwickler kräftig am Fortschrittssystem. Der Atlas Passive Tree wird erweitert und erlaubt künftig deutlich flexiblere Spezialisierungen. Spieler sollen sämtliche Knotenpunkte freischalten können, müssen sich dabei jedoch zwischen unterschiedlichen Varianten einzelner Boni entscheiden. Ergänzt wird das Ganze durch neue Crafting-Systeme, über 100 zusätzliche Runen sowie neue Endgame-Events und Storyabschnitte.

Innerhalb der Community stösst die Neuausrichtung bislang überwiegend auf positive Resonanz. Viele Spieler begrüssen insbesondere die stärkere Führung durch das Endgame und die grössere Vielfalt an Aktivitäten. Auf Reddit bezeichnen Fans die Überarbeitung bereits als wichtiger als neue Waffenklassen oder zusätzliche Kampagnen-Inhalte.