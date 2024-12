Path of Exile 2: Umfang der Kampagne

Grinding Gear Games hat jetzt den ungefähren Umfang der Kampagne von "Path of Exile 2" verraten. Demnach werden wir einige Zeit damit beschäftigt sein.

Konkret hat die Kampagne von "Path of Exile 2" einen Umfang von etwa 35 bis 40 Stunden. Wer dagegen alles sehen möchte, sollte erfahrungsgemäss natürlich mehr Zeit einplanen.

"Path of Exile 2" besteht aus einer neuen Story mit insgesamt sieben Akten, welche parallel zur Kampagne des ersten Teils eingeführt wird. Sowohl die alte als auch die neue Geschichte führen dabei zum selben geteilten Endgame im Atlas. "Path of Exile 2" hält den Content aus allen Erweiterungen der letzten Jahre bereit und wartet zudem mit einem neuen Fertigkeitensystem, Aszendenzklassen, Verbesserungen an der Engine und vielem mehr auf.

"Path of Exile 2" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in der Mache und startet am 6. Dezember in den Early Access.