Path of Exile 2: Vollversion könnte in diesem Jahr erscheinen

Entwickler und Publisher Grinding Gear Games hat jetzt in Person von Mitbegründer und Game Director Jonathan Rogers erklärt, dass die Vollversion von "Path of Exile 2" durchaus noch in diesem Jahr erscheinen könnte. Dies sei allerdings noch längst nicht sicher.

Auf eine konkrete Wahrscheinlichkeit hin angesprochen, dass "Path of Exile 2" noch in diesem Jahr als Vollversion verfügbar ist, spricht Rogers nämlich lediglich von 65 Prozent. Einer der Gründe dafür ist ganz einfach, dass das Team nicht mit diesem durchschlagenden Erfolg gerechnet habe. Zudem brauche die Entwicklung schlicht ihre Zeit. So habe es etwa vier Monate gedauert, um überhaupt bei Patch 0.2 anzukommen. Dieser ist ab 4. April verfügbar und werde zahlreiche neue Inhalte ergänzen.

"Path of Exile 2" besteht aus einer neuen Story mit insgesamt sieben Akten, welche parallel zur Kampagne des ersten Teils eingeführt wird. Sowohl die alte als auch die neue Geschichte führen dabei zum selben geteilten Endgame im Atlas. "Path of Exile 2" hält den Content aus allen Erweiterungen der letzten Jahre bereit und wartet zudem mit einem neuen Fertigkeitensystem, Aszendenzklassen, Verbesserungen an der Engine und vielem mehr auf.

"Path of Exile 2" ist am 6. Dezember 2024 auf PS5, Xbox Series X und dem PC in den Early Access gestartet.