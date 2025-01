Weiterer Patch für Path of Exile 2 veröffentlicht

Grinding Gear Games hat Patch 0.1.1 für "Path of Exile 2" veröffentlicht. Genauere Erklärungen dazu gibt es in einem Video mit Game Director Jonathan Rogers.

Patch 0.1.1 für "Path of Exile 2" enthält frische Turmkarten für das Endspiel, Kontrollpunkte für Kartenbereiche, Wiederbelebungsversuche für den Richter der Asche. An Änderungen an Monstern, andere Optimierungen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen wurde natürlich ebenfalls gedacht. Sämtliche Details dazu können wir in den englischen Patchnotes nachlesen.

"Path of Exile 2" besteht aus einer neuen Story mit insgesamt sieben Akten, welche parallel zur Kampagne des ersten Teils eingeführt wird. Sowohl die alte als auch die neue Geschichte führen dabei zum selben geteilten Endgame im Atlas. "Path of Exile 2" hält den Content aus allen Erweiterungen der letzten Jahre bereit und wartet zudem mit einem neuen Fertigkeitensystem, Aszendenzklassen, Verbesserungen an der Engine und vielem mehr auf.

"Path of Exile 2" ist am 6. Dezember 2024 auf PS5, Xbox Series X und dem PC in den Early Access gestartet.