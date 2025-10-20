Path of Exile: Livestream zur Keepers of the Flame-Erweiterung angekündigt

Grinding Gear Games hat einen Livestream zur kommenden Keepers of the Flame-Erweiterung für "Path of Exile" in Aussicht gestellt. Er kann am 23. Oktober, also kommenden Donnerstag, ab 21 Uhr auf den üblichen Kanälen verfolgt werden.

Erste Informationen zum Livestream zur Keepers of the Flame-Erweiterung für "Path of Exile" werden in der zugehörigen Pressemitteilung auch verraten. Demnach wird in diesem Rahmen die vollständige Enthüllung der Inhalte stattfinden. Über den Umfang der Präsentation wird dagegen leider nichts gesagt.

Gleichzeitig gibt es jetzt schonmal einen Teaser zu besagtem Livestream zu sehen. Dieser bietet 35 Sekunden lang eine atmosphärische Rendersequenz, die Lust auf mehr macht.

Die Keepers of the Flame-Erweiterung für "Path of Exile" erscheint am 31. Oktober für PS4, Xbox One und den PC.