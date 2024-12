Path of Fury: Episode I – Tetsuo’s Tower erscheint Anfang 2025

Der unabhängige Entwickler Leonard Menchiari, Director von "Trek to Yomi", "The Eternal Castle [REMASTERED]" und Publisher Abonico Game Works sind stolz, ihr kommendes Spiel "Path of Fury: Episode I - Tetsuo’s Tower" anzukündigen, ein On-Rail-Virtual-Reality-Actionspiel, das von den chinesischen Kung-Fu-Filmen der 80er Jahre wie der "Wong Kar Wai"-Reihe oder "The Raid Redemption" und Spielen wie "Time Crisis" und dem "First of the North Star"-Arcade-Automaten aus den 90ern inspiriert ist.

In "Path of Fury: Episode I - Tetsuo’s Tower" werdet ihr in einen unerbittlichen Spiessrutenlauf geworfen, bewaffnet nur mit euren Fäusten und purer Willenskraft. Tetsuos Festung erhebt sich über euch, und jede Etage wimmelt von Feinden, die bereit sind, Sie zu vernichten. Ihre einzige Option? Schlagen Sie sich Ihren Weg durch jeden einzelnen von ihnen.

Präzision und Geschwindigkeit sind alles. Jeder Feind hat eine Schwäche - Ihr müsst sie finden und zuschlagen, bevor sie ausschwärmen. Je höher die Stockwerke, desto höher die Chancen.