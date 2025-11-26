Manor Lords Publisher stellt Pathbreakers: Roaming Blades vor

Der für die Veröffentlichung von Spielen wie "Manor Lords" und "Clanfolk" bekannte Publisher Hooded Horse widmet sich als nächstes Projekt der Vermarktung von "Pathbreakers: Roaming Blades". Entwickelt wird das taktische Rollenspiel von dem Studio hinter "Fell Seal: Arbiter’s Mark", 9 Eyes Studio. Der Ankündigungstrailer zu dem Open-World-RPG gibt uns sogar bereits einen Einblick ins Gameplay:

Über Pathbreakers: Roaming Blades

"Pathbreakers: Roaming Blades ist ein rundenbasiertes taktisches Rollenspiel, in dem du eine Söldnerkompanie durch die rauen Landschaften der Stormtossed Isle führst.

Such dir eine von vielen Geschichten des Ursprungs aus oder erfinde deine eigene und hinterlasse deine Spuren. Stell deine Gruppe zusammen, bilde und statte sie aus.

Entscheide dich für den Weg deiner Kompanie und die Zukunft deiner Begleiter. Bevorzugst du das traditionelle Söldnerleben oder konzentrierst du dich auf die lukrativen Handelsmöglichkeiten auf der Insel und wirst ein renommierter Geschäftsmann? Oder vielleicht schlüpfst du in die Rolle eines vollendeten Entdeckers und erkundest und kartografierst die zahlreichen Dungeons und Geheimnisse. Oder warum nicht eine Mischung aus allem?

Eines ist sicher: Es wird eine gefährliche und blutige Reise auf der Stormtossed Isle und du solltest deine Kompanie gut vorbereiten.

DIE WELT VON PATHBREAKERS

Die Welt von Pathbreakers: Roaming Blades besteht aus einer prozedural generierten Weltkarte voller Feinde, Dungeons, Städte und Geheimnisse. Stelle deine Kompanie zusammen und durchstreife das Land auf der Suche nach Chancen, Reichtum und blutigen Kämpfen.

Eine Söldnerkompanie zu unterhalten ist teuer, daher musst du unterwegs Geld verdienen. Verträge, Handel, Plünderungen, Entdeckungen und Diebstähle werden dir dabei gute Dienste leisten.

Doch nicht alles lässt sich mit Geld allein kaufen. Willst du epische Schätze, dann musst du die gefährlichen Dungeons überstehen! Wähle eine kleine Elitetruppe aus deiner Gruppe aus und begib dich in einen Dungeon. Du wirst auf Fallen, versteckte Wege, bösartige Feinde und deine immer weiter schwindenden Ölvorräte stossen, während du die Dunkelheit in der Hoffnung auf Schätze und Ruhm erkundest.

RUNDENBASIERTER KAMPF DER ALTEN SCHULE

Setze bis zu 8 Einheiten ein, jede mit ihrer eigenen Klasse und ihrem eigenen Fertigkeitenbaum, und bekämpfe eine Vielzahl von Feinden, die deine Gruppe vernichten wollen. In taktischen rundenbasierten Kämpfen auf einem Sechseckraster ist Strategie das A und O, besonders wenn du gegen Dutzende verschiedener Arten von Feinden kämpfst, von denen jeder einzigartige Fähigkeiten und Schwächen hat, auf die du mit deiner Gruppe vorbereitet sein musst.

FEATURES

Baue deine eigene Kompanie auf

Stelle deine Gruppe aus einer Auswahl von 8 Klassen zusammen und passe sie an. Jede Klasse hat zwei verschiedene fortgeschrittene Klassen mit jeweils eigenem Fertigkeitenbaum. Söldner starten mit Hintergrundeigenschaften und können neue lernen, was dir zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten bietet.

Mehrere Kompaniepfade

Deine Kompanie kann an 3 verschiedenen Fronten Ansehen sammeln: als Söldner, Händler und Entdecker. Ein hohes Ansehen eröffnet neue Möglichkeiten in dem jeweiligen Bereich. Denjenigen, die sich bewährt haben, stehen mehr Verträge, Handelsoptionen und Sonderaufträge zur Verfügung.

Es ist immer etwas anders

Die offene Welt der Kampagne, die Dungeons und die meisten Kampfkarten werden prozedural generiert, sodass jedes neue Spiel ein anderes Erlebnis ist. Nichts ist jemals ganz gleich, also sei stets auf der Hut.

Mehrere Geschichten des Ursprungs

Wähle eine von vielen Geschichten aus oder erstelle deine eigene. Jeder Ursprungscharakter hat seine eigene Handlung und seine eigenen Story-Ereignisse mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen sowie unterschiedlichen Zielen und Aufgaben.

Interessante Feinde und schwierige Begegnungen

Das Spiel bietet eine grosse Auswahl an Feinden, von gegnerischen Söldnern bis hin zu einer Vielzahl einzigartiger monströser Kreaturen. Diese haben ihre eigenen Klassen und Fähigkeiten. Wenn du also einen schnellen Tod vermeiden willst, ist es wichtig, deine Feinde zu kennen.

Dynamische Ereignisse

Aufträge und Story-Ereignisse haben mehrere Lösungen und verzweigte Ergebnisse, sodass kein Durchgang dem anderen gleicht. Du wirst vor schwierigen Entscheidungen stehen, welche die Wahrnehmung deiner Kompanie beeinflussen.

Modding

Pathbreakers wurde für Modder konzipiert. Das Spiel bietet Workshop-Unterstützung, einen Karteneditor, einen Zauberspruch-Editor und Dateien, die auf leicht zu bearbeitenden und verständlichen JSON-Dateien basieren, was das Hinzufügen von Klassen, Fähigkeiten und neuen Sprachen erleichtert."