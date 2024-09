Pathfinder x Children of Morta

Heute haben Owlcat Games gemeinsam mit Dead Mage und 11 bits studios die Veröffentlichung eines neuen kostenlosen DLCs für "Pathfinder: Wrath of the Righteous" angekündigt. "Visitors from Morta" bringt ab sofort zwei Fantasy-Welten auf PC und Konsolen zusammen: die Welt von "Pathfinder" trifft auf die Welt von "Children of Morta".

"Children of Morta" ist ein Beispiel für ein Spiel, das mit Liebe und viel Detailgenauigkeit erschaffen wurde, wodurch die Zusammenarbeit zu einem interessanten und unüblichen Erlebnis wurde. Das Team hat versucht, die Stimmung des Spiels einzufangen und die Persönlichkeiten der Charaktere beizubehalten, während sie ihnen die Tore zur Worldwound öffneten.

In "Visitors from Morta" geraten John und Lucy aus "Children of Morta" in Schwierigkeiten in Worldwound und nur der Knight Commander kann ihnen helfen, die Gefahren zu überstehen und in ihre Welt zurückzukehren. Neben John und Lucy dringt auch die Korruption in die Welt von "Pathfinder" ein und der Commander muss sich der Ausweitung des Bösen entgegenstellen. Ausserdem dürfen die Spieler nicht vergessen Ryker, den Wolfswelpen der Bergson-Familie, zu retten!

Die Features des DLC