Pathologic 3 im Januar für den PC erhältlich

Publisher HypeTrain Digital und Entwickler Ice-Pick Lodge haben einen Releasetermin für die PC-Fassung von "Pathologic 3" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis Januar gedulden.

So erscheint "Pathologic 3" am 9. Januar 2026 für den PC. Die Konsolenwelt wird in Form von PS5 und Xbox Series X zu einem späteren Zeitpunkt versorgt.

Schon jetzt gibt es einen neuen Release Date Trailer zu "Pathologic 3" zu sehen. Dieser stimmt uns über eineinhalb Minuten lang mit einer kurzweiligen Mischung aus Story- und In-Game-Sequenzen auf den Titel ein. Im Rahmen des Steam Next Fest ist aktuell sogar eine spielbare Demo verfügbar.

"Pathologic 3" war im Oktober 2024 vorgestellt worden.