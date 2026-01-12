Pathologic 3: Termin für die Xbox-Version

Publisher HypeTrain Digital und Entwickler Ice-Pick Lodge haben einen Releasetermin für die Xbox-Version von "Pathologic 3" bekanntgegeben. Demnach ist es sogar noch in diesem Monat soweit.

Konkret ist "Pathologic 3" ab 23. Januar auch für Xbox Series X erhältlich. Über technische oder inhaltliche Unterschiede zu den anderen Fassungen wird gleichzeitig nichts gesagt, weswegen wir mit einer 1:1-Portierung rechnen.

"Pathologic 3" war im Okrtober 2024 enthüllt worden. Im vergangenen Oktober verkündete man dann den Releasetermin für die PC-Version des Survival-Horror-Titels und zeigte einen neuen Release Date Trailer. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Pathologic 3" erschien am 9. Januar für PS5 und PC.