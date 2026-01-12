Pathologic 3: Termin für die Xbox-Version

Konkretes Datum in diesem Monat

Publisher HypeTrain Digital und Entwickler Ice-Pick Lodge haben einen Releasetermin für die Xbox-Version von "Pathologic 3" bekanntgegeben. Demnach ist es sogar noch in diesem Monat soweit.

Konkret ist "Pathologic 3" ab 23. Januar auch für Xbox Series X erhältlich. Über technische oder inhaltliche Unterschiede zu den anderen Fassungen wird gleichzeitig nichts gesagt, weswegen wir mit einer 1:1-Portierung rechnen.

"Pathologic 3" war im Okrtober 2024 enthüllt worden. Im vergangenen Oktober verkündete man dann den Releasetermin für die PC-Version des Survival-Horror-Titels und zeigte einen neuen Release Date Trailer. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Pathologic 3" erschien am 9. Januar für PS5 und PC.

Quelle: HypeTrain Digital
Pathologic 3PCPlayStation 5Xbox Series X/S

