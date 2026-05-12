PATLABOR the Case Files: Erscheinungszeitraum bekannt

Publisher Good Smile Company und Entwickler Chime Corporation haben ein ungefähres Releasefenster für "PATLABOR the Case Files" verkündet. Einen neuen Trailer zu dem Actiontitel können wir ebenfalls begutachten.

Demnach wird "PATLABOR the Case Files" irgendwann im Laufe des Sommers erscheinen. Die Plattformen standen mit PS5 und dem PC ja schon länger fest. Weitere Umsetzungen des Actionspiels, etwa für Xbox Series X oder Switch 2, sind offenbar nicht angedacht.

Ein neuer Release Window Trailer zu "PATLABOR the Case Files" begleitet die freudige Nachricht. Darin gibt es 43 Sekunden lang in erster Linie packende Gameplaysequenzen zu sehen.

"PATLABOR the Case Files" war im März angekündigt worden.