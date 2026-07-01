PATLABOR the Case Files: Dritter japanischer Trailer

Publisher Good Smile Company und Entwickler Chime Corporation haben inzwischen den dritten japanischen Trailer zu "PATLABOR the Case Files" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

In besagtem Trailer zu "PATLABOR the Case Files" können wir nämlich unter anderem ikonische Momente aus der Mobile Police Patlabor Serie noch einmal erleben. Dabei kracht und scheppert es ständig und einen begleitenden Ohrwurm-Soundtrack bekommen wir ebenfalls geboten.

Das letzte Lebenszeichen von "PATLABOR the Case Files" hatte es im Mai gegeben. Damals war ein Releasefenster verkündet worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"PATLABOR the Case Files" erscheint im Sommer für PS5 und den PC.