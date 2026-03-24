PATLABOR the Case Files enthüllt

Publisher Good Smile Company und Entwickler Chime Corporation haben "PATLABOR the Case Files" für PS5 und den PC vorgestellt. Ein erster Teaser-Trailer wurde gleichzeitig auch präsentiert.

In dem 3D-Action-Spiel "PATLABOR the Case Files" erleben wir legendäre Szenen aus „Mobile Police Patlabor“ noch einmal. Dabei gibt es zwei Perspektiven, nämlich Hauptmissionen als SV2 und Nebenmissionen als ihre Rivalen. Ausserdem können wir unsere Pilotenfähigkeiten im Simulator-Modus mit Schiessübungen und Labor-Duellen stetig verbessern.

Einen Teaser-Trailer zu "PATLABOR the Case Files" gibt es schon jetzt zu sehen. Darin stellt man unter anderem die Spielwelt vor und zeigt erste Gameplayschnipsel.

"PATLABOR the Case Files" hat noch keinen Releasetermin.