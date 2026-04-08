Bandai Namco hat "PAW Patrol: Dinowelt" angekündigt. Die Handlung spielt an einem Ort, der bereits in der 13. Staffel der Serie sowie im kommenden Kinofilm vorkommt. Ihr schlüpft in die Rollen bekannter Welpen wie Chase, Marshall und Skye. Auf der Insel erkundet ihr die Umgebung, erledigt Rettungsmissionen und helft Dinosauriern in Not.

Dabei nutzt ihr die individuellen Fähigkeiten der Figuren:

Chase: Verwendet eine Tennisball-Kanone für Mechanismen.

Verwendet eine Tennisball-Kanone für Mechanismen. Marshall: Aktiviert mit seiner Wasserkanone Objekte.

Aktiviert mit seiner Wasserkanone Objekte. Skye: Erreicht mit ihrem Fluggerät entlegene Gebiete.

Ihr könnt jederzeit zwischen den Welpen wechseln und deren Fahrzeuge nutzen. Weitere spielbare Charaktere und Orte werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Das Spiel ist für Kinder und Familien konzipiert und kann von bis zu zwei Personen gleichzeitig gespielt werden. Die Steuerung und die Herausforderungen sind auf Vorschulkinder zugeschnitten. Im Fokus steht die Erkundung der Kulisse sowie das Lösen von Problemen. Durch das gemeinsame Spielen werden Zusammenarbeit und Neugier thematisiert.

Das Franchise "PAW Patrol" besteht seit 2013 und umfasst neben der Serie auch Kinofilme und weitere Produkte. Das neue Spiel orientiert sich inhaltlich am Film, der im August 2026 in die Kinos kommt.

"PAW Patrol: Dinowelt" erscheint am 31. Juli 2026 für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und PC.