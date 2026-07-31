PAW Patrol: Dinowelt im Launch-Trailer

Bandai Namco gab bekannt, dass "PAW Patrol: Dinowelt" ab sofort erhältlich ist. Das neue 3D-Abenteuer spielt im bekannten "PAW Patrol"-Universum und in derselben prähistorischen Welt wie der demnächst startende Kinofilm "PAW Patrol: Der Dino Film". Es erzählt die Geschichte der Dino-Insel und lädt die Spielenden dazu ein, gemeinsam mit Ryder und der PAW Patrol ein Abenteuer voller Rettungseinsätze, Entdeckungen und dinosauriergrosser Überraschungen zu erleben.

Bürgermeister Besserwisser sorgt auf der ganzen Dino-Insel für Chaos: Dinosaurier verschwinden und Unruhe breitet sich in allen Regionen aus. Nun liegt es an der PAW Patrol, gemeinsam mit ihren prähistorischen Freunden die Geheimnisse aufzudecken, die Ordnung auf der Insel wiederherzustellen und einmal mehr zu beweisen, dass kein Dino zu gross und kein Welpe zu klein ist.

"PAW Patrol: Dinowelt" wurde speziell für junge Spieler und Familien entwickelt und ermöglicht es, vier farbenfrohe Regionen der Dino-Insel zu erkunden – von "der Küste" und "dem Dschungel" bis hin zu "den Dino-Ebenen" und "dem Vulkan". Jeder Bereich ist voller Rettungsmissionen, Umwelt-Rätsel, Minispiele, versteckter Sammelobjekte und Möglichkeiten, eine lebendige prähistorische Welt zu entdecken.

"PAW Patrol: Dinowelt" ist ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4, XboxSeries X|S, Nintendo Switch und PC erhältlich und wird ab dem 2. Oktober 2026 weltweit auch für Nintendo Switch 2 verfügbar sein.