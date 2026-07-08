Paw Patrol: Dinowelt kommt auch für die Switch 2

Bandai Namco und Outright Games in Zusammenarbeit mit Nickelodeon kündigten an, dass "PAW Patrol: Dinowelt" am 2. Oktober 2026 für Nintendo Switch 2 erscheint – mit optimierter Grafik für eine noch immersivere Spielerfahrung.

In "PAW Patrol: Dinowelt" könnt ihr in dem völlig neuen, handlungsorientierten Abenteuer, das von der 13. Staffel "PAW Patrol" und "PAW Patrol: Der Dino Film" inspiriert ist, Chase, Marshall, Skye und weiteren beliebten Welpen auf der Dino-Insel anschliessen. Dabei könnt ihr verschiedene Regionen erkunden, Rettungsmissionen absolvieren und den prähistorischen Freunden in Not helfen – all das mit einem zugänglichen, familienfreundlichen Gameplay, das für junge Zielgruppen entwickelt wurde.

Auf der Insel könnt ihr in Umgebungen, die von den Handlungen von Bürgermeister Besserwisser betroffen sind, die Balance wiederherstellen – darunter eine farbenfrohe Dschungelregion, in der sie "Plumvines" wiedereinsetzen, die Verschmutzung beseitigen, Brücken reparieren und verlorene Dinosaurier retten können, während der Welt stückweise neues Leben eingehaucht wird.

Die Version für Nintendo Switch 2 enthält einige technische und visuelle Upgrades, darunter optimierte Texturen und grafische Darstellungen, eine dichtere Vegetation und Dekorationen auf der Karte, eine grössere Sichtweite sowie verbesserte visuelle Effekte. Zudem wird der lokale Koop und GameShare unterstützt, was es Spielenden ermöglicht, die Dino-Insel auf neue Art und Weise gemeinsam zu erleben.

"PAW Patrol: Dinowelt" erscheint am 31. Juli 2026 für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und PC sowie am 02. Oktober 2026 für Nintendo Switch 2.