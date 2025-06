PAW Patrol Rescue Wheels: Meisterschaft angekündigt

Outright Games kündigte heute in Zusammenarbeit mit Nickelodeon "PAW Patrol Rescue Wheels: Meisterschaft" an. Bei dem Spiel handelt es sich um ein neues Kart-Rennspiel mit den beliebten Hunden aus der Kinderserie "PAW Patrol". Die Veröffentlichung ist für den 31. Oktober 2025 geplant. In diesem spannenden neuen Titel treten die "PAW Patrol"-Charaktere erstmals in Monstertruck-Rennen an.

In "PAW Patrol Rescue Wheels: Meisterschaft" könnt ihr aus einer Vielzahl spielbarer Charaktere wählen und mit ihnen driften, springen und Stunts auf zwölf Rennstrecken und in drei Arenen ausführen. Eine besondere Funktion des Spiels ist die Fahrzeugtransformation: Die Hunde können ihre Standardfahrzeuge in Monstertrucks verwandeln, wodurch spezielle Fähigkeiten und neue Renntechniken freigeschaltet werden.

Ihr könnt allein oder im lokalen Koop-Modus gegen Freunde oder Familienmitglieder antreten. Die Steuerung ist speziell darauf ausgelegt, bereits für Kinder ab drei Jahren zugänglich zu sein, bietet aber gleichzeitig genug Tiefe für Eltern und ältere Geschwister. Das Spiel enthält das "Monstertruck-Transformationssystem", mit dem die Fahrzeuge während des Rennens umgewandelt werden können, um Tricks in der Luft auszuführen und Boosts sowie Spezialfähigkeiten zu aktivieren.

Bekannte Orte wie die Abenteuerbucht, die Berge und Nebelheim sorgen für Wiedererkennungswert, während man im Splitscreen-Modus gemeinsam mit Freunden und Familie spielt. Unterwegs könnt ihr spezielle Objekte und Power-ups sammeln, um sich im Rennen Vorteile zu verschaffen.

"PAW Patrol Rescue Wheels: Meisterschaft" erscheint am 31. Oktober 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.