PAW Patrol Rescue Wheels: Meisterschaft im Launch-Trailer

Outright Games gibt gemeinsam mit Nickelodeon die Veröffentlichung von "PAW Patrol Rescue Wheels: Meisterschaft" bekannt.

In "PAW Patrol Rescue Wheels: Meisterschaft" könnt ihr euch auf zwölf Rennstrecken und in drei Arenen, darunter die Abenteuerbucht, Foggy Bottom und weitere Gebiete, als Monster-Truck-Champion beweisen. Dabei stehen ihnen beliebte Charaktere aus "PAW Patrol" zur Verfügung, darunter Roxi, Boomer und Bürgermeister Besserwisser, welche erstmals spielbar sind. Spielende können einzigartige Fähigkeiten freischalten, Leckerlis und weitere Gegenstände sammeln und durch Tricks sowie Stunts in der Luft Boosts aktivieren, um einen Vorsprung zu erhalten.

Ergänzt wird das Spiel durch den neuen Arena-Modus, in dem das Sammeln und Erkunden im Fokus steht, Arena-Challenges und die Welpen-Pokal-Meisterschaft. Die Zugänglichkeit und intuitive Steuerung erlauben es Fans jeden Alters mitzuspielen, während charakterspezifische Fähigkeiten, verschiedene Modi und Power-Ups für genügend Tiefe sorgen. Mit dem lokalen Koop-Modus können alle Familienmitglieder am Wettrennen Spass haben.

"PAW Patrol" wurde ursprünglich 2013 von Spin Master Entertainment produziert und wird auf Nickelodeon ausgestrahlt sowie auf Paramount+ gestreamt. Das Franchise hat sich zu einer der weltweit beliebtesten Vorschul-Unterhaltungsmarken entwickelt und wird mit neuen Staffeln, Animationsserien und Sonderveröffentlichungen weiter ausgebaut.

Das Monster-Truck-Rennspiel ist ab sofort für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One sowie PC erhältlich.