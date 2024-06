Pax Dei: Early-Access-Termin

Das Social-Sandbox-MMO "Pax Dei" wird am 18. Juni in den Early Access gehen. Seit seiner Ankündigung im vergangenen Jahr hat "Pax Dei" eine immer grösser werdende Community um sich geschart, die gespannt darauf wartet, die riesige virtuelle Welt zu betreten, in der die Entscheidungen der Spieler und die soziale Interaktion im Vordergrund stehen.

"Pax Dei" gehört derzeit zu den Top-Spielen auf der globalen Steam-Wunschliste. Über 100'000 Personen haben am letzten Alpha-Test teilgenommen, um die neuesten Gameplay-Ergänzungen und die Infrastruktur der Server zu testen. Seit der Ankündigung wurde das Spiel über 1.6 Millionen Stunden im Stream verfolgt.

Nun hat die Entwicklung von "Pax Dei" ein Stadium erreicht, in dem Mainframe Industries einen dauerhaften Online-Betrieb und eine aktive Spielerbasis einbindet, um voranzuschreiten.

"Pax Dei handelt vom menschlichen Miteinander – von Krieg und Frieden und von den Gesellschaftsstrukturen, die daraus entstehen. Ohne unsere Spieler:innen können wir das Spiel nicht erschaffen. Wir wollen eine Community aufbauen, die bereit ist, eng mit dem Entwicklerteam zusammenzuarbeiten. Wer am Early Access teilnimmt, der sitzt mit uns am Tisch."

Reynir Hardarson, Game Director und Mitbegründer von Mainframe Industries

"Wir sind überwältigt und dankbar für das Interesse und die Begeisterung, die unser Projekt bisher bekommen hat. Heute möchten wir unsere Spieler dazu einladen, uns beim nächsten Schritt unserer Reise zu begleiten."

Thor Gunnarsson, CEO und Mitbegründer von Mainframe Industries