Payday 3 ohne Denuvo DRM

Nur wenige Tage vor dem Launch gibt Starbreeze Studios bekannt, dass für "Payday 3" doch auf das Digital Rights Management (DRM) von Denuvo verzichtet wird. Dabei handelt es sich um ein Anti-Piraterie-System, zu dem immer wieder berichtet wird, dass es zu Performance-Problemen führt.

Hello heisters,



We want to inform you that Denuvo is no longer in PAYDAY 3.



We look forward to seeing you in New York City!



Happy heisting! pic.twitter.com/729ezTJm6K