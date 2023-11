Payday 3: Erster Patch verfügbar

Gute Nachricht pünktlich zum Wochenende: Der mehrmals verschobene erste Patch für "Payday 3" ist endlich für sämtliche Plattformen verfügbar. Eigentlich sollte dieser bereits am 5. Oktober erscheinen, aber es war immer wieder zu Verzögerungen gekommen.

Besagter erster Patch für "Payday 3" schraubt in sämtlichen Bereichen an dem Ego-Shooter. Wer sich diesbezüglich für alle Details interessiert, sei hiermit an die offiziellen englischen Patchnotes verwiesen.

"Payday 3" entführt Spieler in die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten: New York City. Die Payday Gang, bestehend aus Dallas, Hoxton, Wolf und Chains, kehrt aus dem Ruhestand zurück und findet sich im Big Apple wieder. Plötzlich taucht eine unbekannte Bedrohung auf, welche die Illusion erschüttert, friedlich auf der „richtigen" Seite des Gesetzes zu leben. Wie man so schön sagt: „Die Katze lässt das Mausen nicht", und dank jahrelanger Erfahrung und einem mysteriösen neuen Mitspieler in der kriminellen Unterwelt bekommen sie schnell die ersten lukrativen Raubüberfälle in die Hände und hinterlassen ihre explosive Visitenkarte bei den Sicherheits- und Polizeikräften der Stadt.

"Payday 3" ist seit 21. September für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.