Frauen-Power in Payday 3

Der Koop-Heist-Shooter "Payday 3" wird zum Launch zwei neue weibliche spielbare Charaktere haben wird: Pearl und Joy. Die Ankündigung wird begleitet von einem ersten Blick auf den High-Level Post-Launch-Plan für das erste Jahr.

Pearl und Joy werden sich der ursprünglichen Bande von Verbrechern mit Clownsmasken (Dallas, Hoxton, Wolf und Chains) anschliessen, so dass insgesamt sechs Heister zur Verfügung stehen, wenn "Payday 3" am 21. September erscheint.

Pearl ist eine erfahrene Trickbetrügerin und Meisterin der Infiltration, die sich bei Strassenbetrügereien ebenso wohl fühlt wie beim gehobenen Umgang mit den Reichen und Berühmten, wenn es von Vorteil für sie ist. Sie überlässt nichts dem Zufall und daher kommt es selten vor, dass die Dinge nicht nach ihren Vorstellungen laufen. Aber wenn es die Situation erfordert, macht sie auch vor Schusswaffen nicht halt. Und auch wenn der erste Eindruck täuschen mag: Sie ist eine knallharte Kämpferin.

Joy ist eine geniale Hackerin und Sicherheitsexpertin. Und eine erbarmungslose Heisterin. Sie hat keinen Respekt vor Autoritäten und einen kranken Sinn für Humor. Aber bei einem Heist hat sie alle Trümpfe in der Hand.

High-Level Post-Launch-Plan

"Payday 3" präsentiert zum ersten Mal die Inhalte und Updates, auf die sich die Spieler im Jahr 1 nach der Veröffentlichung freuen können. Der High-Level Post-Launch-Plan umfasst die folgenden Updates:

DLC 1 - Syntax Error ist für Winter 2023 geplant.

- Syntax Error ist für Winter 2023 geplant. DLC 2 - Boys in Blue soll im Frühjahr 2024 erscheinen

- Boys in Blue soll im Frühjahr 2024 erscheinen DLC 3 - The Land of the Free wird im Sommer 2024 veröffentlicht

- The Land of the Free wird im Sommer 2024 veröffentlicht DLC 4 - Fear and Greed erscheint im Herbst 2024

Die Namen und Daten dieser DLC-Pakete können sich im Laufe der Kampagne noch ändern.

Beispiele für zusätzliche Inhalte, auf die sich die Spieler nach dem Start des Spiels am 21. September freuen können: saisonale Events, spielbare Charaktere, neue Gegner, Waffen, Unreal Engine 5-Upgrade, kosmetische Items, Quality of Life Features, neue Features und vieles mehr.

Die vier bekanntesten Verbrecher mit Clownsmasken in der jüngeren Videospielgeschichte kehren am 21. September in "Payday 3" auf PC, Xbox Series S|X und auf PlayStation®5 aus dem Ruhestand zurück.