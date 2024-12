Payday 3: Kostenloser Legacy-Heist

Einer der legendärsten Heists der "Payday"-Reihe kehrt am 10. Dezember im brandneuen Gewand in "Payday 3" zurück und bietet Fans sowohl nostalgische Spannung als auch neue Herausforderungen.

Die Feiertage starten dieses Jahr schon früher: Alle "Payday 3"-Spieler können am 10. Dezember die First World Bank kostenlos ausrauben. Dabei handelt es sich um ein originalgetreues Remake des gleichnamigen Heists, der bei Fans von "Payday: The Heist" und "Payday 2"- Kult-Status hat und nun für "Payday 3" mit verbesserter Grafik und verfeinerten Mechaniken neu gestaltet wurde.

Das "Payday 3"-Dezember-Update