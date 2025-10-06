Payday 3: Offline-Modus wird nicht mehr weiterentwickelt

Die Starbreeze Studios haben jetzt offiziell erklärt, dass der Offline-Modus für "Payday 3" nicht mehr weiterentwickelt wird. In diesem Kontext erklärte man auch, warum dies von Vorteil für die Community ist.

General Manager Jonas Skantz und Community Managerin Elisabeth Elvestad sagen konkret dazu, dass die technische Ausrichtung und die verfügbaren Ressourcen einen Offline-Modus für "Payday 3" nicht zulassen. Das Team verfügt nur über begrenztes Personal und muss sich deshalb auf zentrale Bereiche wie etwa den Spielfortschritt und Kernmechaniken konzentrieren.

Zudem ist der Prozess, Updates für die Client-Software bereitzustellen, aufwendig und kann durchaus mehrere Wochen dauern. Stattdessen soll die Weiterentwicklung über das Backend erfolgen, also über serverseitige Anpassungen, welche flexiblere und schnellere Änderungen erlauben.

Diese Struktur ermöglicht es zudem, schneller auf Rückmeldungen der Community zu reagieren und Inhalte frühzeitig anzupassen. Laut Unternehmensführung wäre ein Offline-Modus unter diesen Bedingungen nicht realisierbar, da er die geplanten Entwicklungsprozesse ausbremsen würde.

"Payday 3" ist seit 21. September 2023 für PS5, Xbox Series X und PC erhältlich.