Payday 3: Rückkehr von Heister Jacket

Plaion kündigt per Pressemitteilung die Rückkehr von Heister Jacket in "Payday 3" an. Ein konkretes Datum für die Erweiterung gibt es auch schon.

Demnach kehrt Heister Jacket am 3. Februar in die Welt von "Payday 3" zurück. Ein packender Trailer stimmt uns jetzt schonmal über eineinhalb Minuten lang darauf ein.

Ausserdem hat Starbreeze ein neues Minispiel entwickelt: Bei "Don't be a Hero" handelt es sich um einen Stealth-Ableger der kultigen "Hotline Miami"-Reihe, Jackets ursprünglicher Heimat. Es wurde von Vincent Hellberg entwickelt, einem Grafikdesigner im Marketingteam von Starbreeze, welcher auch seine eigenen Spiele macht und für seine denkwürdige Rolle als Robert Banks in den "Gateway Live Lore" Videos bekannt ist.

Wir schlüpfen darin in die Rolle von Milton, einem Bankangestellten, der von der Payday-Gang besessen ist. Anstatt der Jäger zu sein, spielen wir einen Überlebenden, der die Gang ausmanövrieren, Kollegen retten und nebenbei noch Geld ergattern muss. "Don't be a Hero" kann an dieser Stelle gespielt werden.

"Payday 3" entführt Spieler in die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten: New York City. Die Payday Gang, bestehend aus Dallas, Hoxton, Wolf und Chains, kehrt aus dem Ruhestand zurück und findet sich im Big Apple wieder. Plötzlich taucht eine unbekannte Bedrohung auf, welche die Illusion erschüttert, friedlich auf der „richtigen" Seite des Gesetzes zu leben. Wie man so schön sagt: „Die Katze lässt das Mausen nicht", und dank jahrelanger Erfahrung und einem mysteriösen neuen Mitspieler in der kriminellen Unterwelt bekommen sie schnell die ersten lukrativen Raubüberfälle in die Hände und hinterlassen ihre explosive Visitenkarte bei den Sicherheits- und Polizeikräften der Stadt.

"Payday 3" ist seit 21. September 2023 für PS5, Xbox Series X und PC erhältlich.