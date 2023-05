Teaser zu Payday 3

Die Starbreeze Studios haben einen Teaser-Trailer zu "Payday 3" ins Netz gestellt. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier werden wir schonmal 20 Sekunden lang mit einer kurzen Sequenz auf "Payday 3" eingestimmt. Ausserdem erfahren wir, dass der erste Gameplay-Trailer zu dem Ego-Shooter im Laufe des Sommers zu sehen sein wird.

"Payday 3" von den Starbreeze Studios ist der neue Teil der rasanten Ego-Shooter-Reihe, welcher in einer Hollywood-ähnlichen Umgebung spielt und die Spieler in die Rolle eines Profiverbrechers schlüpfen lässt. Dieser schliesst sich der Payday-Gang an um irgendwann einmal die Kunst des Diebstahls zu meistern.

"Payday 3" erscheint im weiteren Jahresverlauf für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.