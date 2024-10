Payday 3: Termin für den zweiten Teil des Anniversary-Updates

Deep Silver und die Starbreeze Studios haben einen Releasetermin für den zweiten Teil des Anniversary-Updates für "Payday 3" verkündet. Demnach ist es sogar noch in diesem Monat soweit.

Konkret ist der zweite Teil des Anniversary-Updates für "Payday 3" ab 30. Oktober verfügbar. Laut Pressemitteilung können wir uns auf folgende Features freuen:

Server-Browser: Der Server-Browser ist zurück. Spieler können mit oder ohne Filter frei wählen und sich mit der perfekten Crew in die Action stürzen.

Plattformübergreifender VoIP- und Text-Chat: Kommunikation ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Raub. Ob panische Schreie des Teams, präziser Koordination oder eine heldenhafte Rettung – jede Nuance wird dabei übertragen.

UI-Update: "Payday 3" bietet nun eine überarbeitete Benutzeroberfläche, welche die neuen Inhalte und Funktionen des letzten Jahres optimal ergänzt.

Lobby-Kick: Die Lobby kann jetzt flexibel verwaltet werden, um stets die Kontrolle über die Teamzusammenstellung beim Raubüberfall zu behalten.

Twitch-Drops: Durch das Ansehen von "Payday 3"-Streams bei Twitch lassen sich kostenlose In-Game-Kosmetika freischalten.

Frische Masken: Zum Halloween-Event gibt es eine gruselige neue Maske und zusätzlich stehen in jeder Woche zwei neue Masken zur Auswahl.

"Payday 3" entführt Spieler in die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten: New York City. Die Payday Gang, bestehend aus Dallas, Hoxton, Wolf und Chains, kehrt aus dem Ruhestand zurück und findet sich im Big Apple wieder. Plötzlich taucht eine unbekannte Bedrohung auf, welche die Illusion erschüttert, friedlich auf der „richtigen" Seite des Gesetzes zu leben. Wie man so schön sagt: „Die Katze lässt das Mausen nicht", und dank jahrelanger Erfahrung und einem mysteriösen neuen Mitspieler in der kriminellen Unterwelt bekommen sie schnell die ersten lukrativen Raubüberfälle in die Hände und hinterlassen ihre explosive Visitenkarte bei den Sicherheits- und Polizeikräften der Stadt.

"Payday 3" ist seit 21. September 2023 für PS5, Xbox Series X und PC erhältlich.