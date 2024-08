Entlassungen bei den Payload Studios

Auch heute müssen wir leider wieder über Entlassungen in der Videospielbranche berichten. Diesmal sind die Payload Studios davon betroffen.

Demnach wurden 25 Prozent der dortigen Mitarbeiter entlassen. Trotz des Stellenabbaus wird die Entwicklung bzw. Pflege von "TerraTech" und "TerraTech Worlds" ohne Unterbrechung fortgesetzt. Das offizielle Statement von CEO und Gründer Russ Clarke liest sich so:

"Schweren Herzens muss ich berichten, dass es Payload nicht gelungen ist, sich den Kämpfen zu entziehen, von denen die gesamte Spieleindustrie betroffen ist, und wir haben nun eine Entlassungsrunde bestätigt, die etwa 25 % des Teams betrifft. Wir haben uns sehr bemüht, dies zu vermeiden, und ich werde nicht behaupten, dass wir in den letzten Jahren alles richtig gemacht haben - aber letztendlich war der Spielemarkt in letzter Zeit sehr hart und es gibt kaum Anzeichen dafür, dass er leichter wird. Kleine unabhängige Unternehmen wie wir können sich davor nicht schützen, es sei denn, sie schaffen es jedes Mal, was aber viel leichter gesagt als getan ist. Payload wird weitermachen und sich davon erholen, davon bin ich überzeugt; aber es ist ein harter Weg und er wird noch eine ganze Weile hart bleiben. TerraTech und TerraTech Worlds werden ohne Unterbrechung weiter gepflegt und weiterentwickelt - wir danken unserer wunderbaren Community für ihre Unterstützung und wünschen unseren grossartigen Mitarbeitern, mit denen wir diese unglaubliche Reise geteilt haben, nur das Beste, müssen uns aber nun leider trennen."