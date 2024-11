Weitere Entlassungen bei den Payload Studios

Nachdem dort bereits im August rund 25 Prozent der Belegschaft freigestellt wurde, fand jetzt ein weiterer Stellenabbau bei den Payload Studios statt. Diesmal haben acht Mitarbeiter ihren Job verloren.

Ein offizielles Statement von CEO Russell Clarke zu dem Thema liegt bereits vor. Es liest sich folgendermassen:

"Es stimmt, dass wir letzte Woche eine weitere Entlassungsrunde angekündigt haben. Diese kam aus heiterem Himmel, nachdem ein Projekt, auf das wir uns verlassen hatten, nicht zustande kam und uns in eine sehr schwierige Lage brachte. Die Einzelheiten, einschliesslich der Handhabung der Kündigungsfrist und der Abfindungszahlungen sowie der Anzahl der Personen, die letztendlich ihren Arbeitsplatz verlieren werden, müssen noch festgelegt werden - aber wir mussten das Personal letzte Woche benachrichtigen, um all diejenigen, die betroffen sein könnten, so früh wie möglich zu warnen. Die Situation ist noch sehr im Fluss, so dass wir noch keine genauen Angaben machen können - aber wir wollen unseren Mitarbeitern im Laufe dieser Woche Antworten geben, sobald wir sie haben. Wir sind ein kleines Studio, das in sehr schwierigen Zeiten ums Überleben kämpft, aber wie immer haben unsere Mitarbeiter höchste Priorität."