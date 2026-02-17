PC Building Simulator 2 auch für Konsole

Epic Games Publishing und Entwickler Spiral House haben Konsolenumsetzungen von "PC Building Simulator 2" in Aussicht gestellt. Auf deren Release müssen wir auch gar nicht lange warten.

So ist "PC Building Simulator 2" schon ab 26. Februar auch für PS5 und Xbox Series X erhältlich. Ein Trailer zeigt uns jetzt schonmal genau eine Minute lang die zentralen Wesenszüge des Titels.

"PC Building Simulator 2" erlaubt es, ein eigenes PC-Geschäft zu führen, darin PCs zu bauen und zu reparieren. Im Karrieremodus erweitern wir dabei unsere Werkstatt, schalten frische Werkzeuge frei und steigern natürlich den Gewinn durch zufriedene Kunden.

Im freien Modus können dafür über 1200 Komponenten verwendet werden, um leistungsstarke Systeme zu planen und zu optimieren, inklusive Übertakten von CPU und GPU, Wasserkühlung und RAM-Anpassungen. Benchmark-Tools wie 3DMark und Cinebench helfen zusätzlich bei der Leistungsprüfung.

Wir gestalten PCs individuell mit RGB-Beleuchtung, Stickern und Lackierungen und passen unsere Werkstatt optisch an. Realistische Hardware- und Software-Simulationen ermöglichen ausserdem Kühlungsoptimierung, Stromverbrauchsüberwachung und den Einsatz spezieller Wasserblöcke.

"PC Building Simulator 2" ist bereits seit 12. Oktober 2022 für den PC erhältlich.