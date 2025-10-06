Baphomets Fluch - Die Spiegel der Finsternis: Reforged angkündigt

Revolution Software kündigt "Baphomets Fluch - Die Spiegel der Finsternis: Reforged" für die Plattformen Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox, Switch und PC an. Eine PlayStation 4 Version wurde nicht bestätigt. Auch soll es eine physische Collectors Edition für den verbesserten Point-and-Click-Adventure-Klassiker geben, wofür demnächst eine Kickstarter-Kampagne starten wird.

Über Baphomets Fluch - Die Spiegel der Finsternis: Reforged

"„Baphomets Fluch - Die Spiegel der Finsternis: Reforged“ ist eine deutlich verbesserte Version des mehrfach preisgekrönten Spieleklassikers.

Bei der Recherche über eine skrupellose Drogenbande stösst Journalistin Nico Collard zufällig auf ein altes Artefakt. Sie ahnt nicht, dass der reich verzierte Obsidian sie und ihren Mit-Abenteurer George Stobbart auf eine geheimnisvolle Reise voller Intrigen und Hinterhalte führen wird, in der sie einflussreiche Mächte und Widersacher bezwingen müssen, die zur Durchführung ihrer teuflischen Pläne vor nichts haltmachen.

Hinter einem Schleier von Maya-Mysterien enthüllen sie Qualen und Terror, Opferrituale und blutige Massaker. Entführungen, gestohlene Schätze, Astronomie und tödliche Drogenbarone sind die geringsten Sorgen des Duos, da überirdische Mächte drohen, die Menschheit auszulöschen! Stahlharte Nerven, Gerissenheit und List sind notwendig, um dieses fantastische Abenteuer zu bestehen, und garantieren Spannung pur. Bist du bereit für diese Herausforderung?

ÜBERARBEITETE FEATURES

Zeitgenössisches Adventure-Gameplay: Entdecke den Spass eines modernen Adventure-Stils oder entdecke die Nostalgie des klassischen Point-and-Click-Gameplays neu – du hast die Wahl, während du Rätsel löst, Hinweise sammelst und mit einer bunten Auswahl an Charakteren interagierst. Tauche ein in ein intuitives und fesselndes Spielerlebnis.

WÄHLEN SIE IHR ERLEBNIS