Call of Duty kehrt zurück zum Esport World Cup

Die „Call of Duty“-Reihe bleibt Teil des Esports World Cup 2026 und bringt gleich mehrere Änderungen mit sich. Sowohl „Black Ops 7“ als auch „Warzone“ sind vertreten – allerdings mit angepassten Formaten und neuen Qualifikationswegen.

Das „Black Ops 7“-Turnier findet vom 5. bis 9. August statt und umfasst 16 Teams sowie ein Preisgeld von 1,8 Millionen US-Dollar. Gespielt wird zunächst in zwei Gruppen im Double-Elimination-Format, bevor es in die Single-Elimination-Playoffs geht. Dort werden Best-of-Seven-Serien ausgetragen, das Finale steigt als Best-of-Nine.

Auch „Warzone“ kehrt zurück, wird jedoch über die neue Warzone Resurgence Series (WRS) eingebunden. Diese umfasst mehrere Events und Qualifier, darunter LAN-Stopps in Birmingham und Atlanta. Insgesamt qualifizieren sich 32 Teams für das EWC-Finale, das vom 29. Juli bis 1. August stattfindet und mit einer Million US-Dollar dotiert ist.

Der Esports World Cup 2026 läuft vom 6. Juli bis 23. August in Riad und vereint insgesamt 25 Wettbewerbe in 24 Spielen. „Call of Duty“ bleibt damit ein zentraler Bestandteil des Events und setzt künftig stärker auf strukturierte Turnierserien und grössere Serienformate in der entscheidenden Phase.