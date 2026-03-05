MotoGP 26 erscheint Ende April

Milestone und MotoGP Sports Entertainment GroupDorna Sports S.L. haben heute den Launch von "MotoGP 26" für den 29. April 2026 angekündigt.

In "MotoGP 26" könnt ihr die Bewertungen aller Fahrer einsehen. Jeder Fahrer wird durch eine Bewertungskarte dargestellt, die auf vier Schlüsselattributen basiert: Rundenzeit, Tempo, Kopf-an-Kopf-Rennen und Zuverlässigkeit. Diese Werte werden dynamisch auf der Grundlage der realen Leistungen aktualisiert, um so die Fahrerbewertungen zu ermitteln. Dadurch hat die aktuelle Form der Fahrer einen direkten Einfluss auf die Wettbewerbsbalance in der Startaufstellung, sowohl im Karrieremodus als auch ausserhalb davon, was ein noch authentischeres Spielerlebnis ermöglicht.

"MotoGP 26" bietet alle offiziellen Fahrer und Strecken der Saison 2026 in den Kategorien MotoGP, Moto2 und Moto3 und wartet dank eines fahrerbasierten Handling-Systems mit einem verbesserten Physikmodell auf. Dadurch können die Spieler das Motorrad realistisch steuern, indem sie das Gewicht und die Bewegungen des Fahrers kontrollieren, was ein realistisches Fahrgefühl und schnellere Reaktionen für intensive Hochgeschwindigkeits-Action ermöglicht.

Der neueste Teil der beliebten Motorrad-Racing Reihe erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, ROG und PC. Das Spiel bietet neue Features, darunter dynamische Fahrerbewertungen, ein fahrerbasiertes Handling-System und einen erweiterten Karrieremodus, die ein authentischeres und immersiveres MotoGP-Erlebnis als je zuvor bieten soll.