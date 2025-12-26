Marvel’s Blade macht Fortschritte

Kurz vor den Feiertagen hat Entwicklerstudio Arkane Lyon bestätigt, dass "Marvel’s Blade" nach wie vor aktiv entwickelt wird. So lässt uns Director Dinga Bakaba wissen, dass das Team stolz auf ihren Fortschritt, aber noch nicht so weit ist, Gameplay zu zeigen oder konkrete Termine für den weiteren Verlauf festzulegen.

Dieser knappe Zwischenstand entstand als kurzer Dialog auf der Plattform X als Reaktion auf einen Fan. Damit wird die Stille seit Juli gebrochen, die mit Befürchtungen einherging, das Action-Adventure im Marvel-Universum könnte wie "Black Panther" gestrichen worden sein. Es ist zwar nicht viel, jedoch ein seltener Moment der direkten Kommunikation zu "Marvel’s Blade" und mit dem versichernden Kommentar konnte auch der Weihnachtswunsch von dem fragenden Fan erfüllt werden.

"Marvel Blade" wurde erstmals auf den Game Awards 2023 angekündigt. Es handelt sich um ein von Bethesda veröffentlichtes und von ZeniMax getragenes Single-Player-Third-Person-Action-Adventure für Xbox Series X/S und PC inklusive Game Pass und wird auch für PlayStation 5 entwickelt.