Switch 2 Version für Stray angekündigt

Das Adventure „Stray“ erscheint am 28. Mai 2026 für die Nintendo Switch 2. Damit setzt Publisher Annapurna Interactive die Portierungen seiner Titel für Nintendos neue Plattform fort und bringt das Katzenabenteuer erneut auf eine weitere Konsole.

Die neue Version soll gegenüber der bisherigen Switch-Fassung technische Verbesserungen bieten. Dazu zählen unter anderem eine höhere Bildrate, 4K-Unterstützung sowie Maus-Support, wodurch sich die Steuerung flexibler gestalten lässt.

„Stray“ versetzt Spieler in die Rolle einer streunenden Katze, die sich durch eine neonbeleuchtete Cyberpunk-Stadt bewegt und dabei ein altes Geheimnis aufdecken muss. Das Spiel erschien ursprünglich 2022 für PlayStation und PC und wurde später auf weitere Plattformen umgesetzt.

Ob Besitzer der bisherigen Switch-Version ein kostenloses Upgrade erhalten, ist derzeit noch nicht bestätigt.