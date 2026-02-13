Mehr als nur Peak!

Mit "Peak" schuf Aggro Crab im vergangenen Jahr eines der beliebtesten Co-op-Games 2026. Unzählige Streamer wagten sich gemeinsam an die Aufgabe, einen Berg zu besteigen. Tatsächlich hatte Aggro Crab keinerlei Interesse daran, das Spiel nach der Veröffentlichung anzupacken.

Laut eigener Aussage wollte das Studio niemals einer jener Entwickler werden, die kontinuierlich und ausschliesslich an einem einzigen Spiel arbeiten.

„Tatsächlich hatten wir vor dem Release überhaupt nicht vor, Peak weiter zu aktualisieren“, erklärte das Team. „Dann lief das Spiel aber überraschend gut. Dieser Erfolg hat uns die Möglichkeit gegeben, es so lange zu unterstützen, wie wir es getan haben. Dennoch wollten wir nie ein Studio sein, das für immer an nur einem Spiel arbeitet. Ich glaube, ich würde verrückt werden, wenn ich den Rest meines Lebens Peak-Witze machen müsste – und man weiss ja nie, welche spannenden Dinge man als Nächstes erschaffen könnte, wenn man sich nie davon löst.“

Aggro Crab zeigte sich in jüngerer Vergangenheit für Spiele wie "Another Crab’s Treasure" sowie "Crash Out Crew" verantwortlich, ehe man im vergangenen Jahr "Peak" via Steam veröffentlichte.