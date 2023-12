Penny's Big Breakaway: Neuer Trailer

Private Division und Evening Star haben einen frischen Trailer zu "Penny's Big Breakaway" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Der neue Trailer zu "Penny's Big Breakaway" stellt die fünf Bossgegner vor, nämlich Seefahrerin Sheila, Mr. Q, die Tabu-Künstlerin, Richter Rufus und Imperator Eddie. Spieler begegnen diesen Figuren, indem sie durch diverse Hindernisse sprinten und springen, sich durch die farbenfrohen Welten schwingen und unterschiedliche Tricks anwenden.

In "Penny's Big Breakaway" übernehmt ihr die Rolle von Penny, einer angehenden Artistin am Königshof. Sie ist auf der Flucht, nachdem sie während eines Castings im königlichen Palast mit ihrem Yo-Yo für einen ziemlichen Tumult gesorgt hat. Eddie der Imperator schickt seine getreue Pinguin-Armee, um Penny und ihren wirbelnden Begleiter Yo-Yo gefangen zu nehmen. Die Jagd ist eröffnet, und nun ist es an euch, der Heldin bei ihrer Flucht durch 12 pulsierende, geometrische Welten zu helfen!

"Penny's Big Breakaway" erscheint im Frühjahr 2024 für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.