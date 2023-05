Pentiment bekommt keinen Nachfolger

Vor allem mit seinem eigenwilligen Grafikstil sorgte "Pentiment" im letzten Jahr für Aufsehen. Ein Nachfolger für das Adventure mit Rollenspielelementen ist allerdings nicht angedacht.

Das hat jetzt der Design Director von "Pentiment", Josh Sawyer, bei Tumblr klargestellt. Dies sei von Anfang an so geplant gewesen. Ein spiritueller Nachfolger sei ebenfalls nicht angedacht.

"Pentiment" von Obsidian ist ein historisches Rätselrollenspiel mit Fokus auf Charakterentwicklung, origineller Gestaltung und einer Geschichte im frühen 16. Jahrhundert, in der deine Entscheidungen die Welt beeinflussen. Der Hauptcharakter ist ein Künstler, welcher in eine Reihe von Morden in der Abtei von Kiersau verwickelt wird. Nur er allein besitzt die Gewitztheit und den Willen, die Mörder zu entlarven. Jede seiner Entscheidungen hat aber langfristige Konsequenzen und bringt ihn auf die Spur einer Verschwörung.

"Pentiment" erschien am 15. November 2022 für Xbox One, Xbox Series X und den PC.