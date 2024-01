Entlassungen bei People Can Fly

Auch bei People Can Fly ist es mittlerweile leider zu Entlassungen gekommen. Ein offizielles Statement dazu liegt ebenfalls vor.

Demnach haben laut Kotaku über 30 Angestellte von People Can Fly ihren Job verloren. Alle waren am noch unangekündigten "Project Gemini" bei Square Enix beteiligt. Im vergangenen Jahr hatte People Can Fly mehr als 600 Mitarbeiter. Development Director Adam Alker sagt zu den Entlassungen in einem begleitenden Statement:

"Wir verstehen, dass diese Entscheidung Auswirkungen auf jeden von Ihnen hat, und wir möchten Ihnen unseren Dank für Ihre harte Arbeit, Ihr Engagement und Ihre bisherigen Beiträge aussprechen. Denjenigen, die das Studio aufgrund dieser Veränderungen verlassen, sprechen wir unsere aufrichtige Anerkennung für ihre Fähigkeiten und ihr Fachwissen aus, die sie in das Team eingebracht haben. Wir drücken euch die Daumen für eure nächsten Schritte in der Spieleentwicklung und bieten euch unsere volle Unterstützung an."

People Can Fly wurde im Februar 2002 gegründet. Dort entstanden etwa "Outriders" und "Bulletstorm".