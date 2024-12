Weitere Entlassungen bei People Can Fly

Auch heute müssen wir leider wieder über Entlassungen und Umstrukturierungen in der Videospielbranche berichten. Diesmal ist erneut People Can Fly davon betroffen.

Nachdem es dort nämlich bereits im Januar zu einem Stellenabbau gekommen war, verloren jetzt noch einmal rund 120 Mitarbeiter ihren Job. Eine Konsequenz daraus ist auch die Einstellung oder Verkleinerung einiger Projekte. Das offizielle Statement von CEO Sebastian Wojciechowski liest sich so:

"Heute haben wir die sehr schwierige Entscheidung getroffen, unsere Self-Publishing-Strategie einzuschränken, indem wir das Projekt Victoria einstellen, unser Team für das Projekt Bifrost verkleinern und einige unserer unterstützenden Teams bei People Can Fly umstrukturieren. Wir sind zutiefst betrübt über die Tatsache, dass diese Situation bedeutet, dass wir uns von mehr als 120 talentierten Mitarbeitern trennen müssen, Kollegen, die wir gerne in unserem Team hatten... Diese Massnahme wurde notwendig, da der externe Marktdruck über unsere Prognosen hinaus anhielt. Der Markt für Videospiele entwickelt sich weiter, und wir müssen uns an den aktuellen Stand der Dinge anpassen. Wir verdoppeln unsere Anstrengungen mit neuen Auftragsarbeiten und konzentrieren uns auf die Entwicklung eines einzigen unabhängigen Spiels. Wir glauben an unsere Teams, unsere Spiele und ihr Potenzial, und wir sind nach wie vor fest entschlossen, diese Reise fortzusetzen, aber wir müssen unsere Pläne an unsere finanziellen Möglichkeiten anpassen... Wir sind sehr dankbar für die Beiträge aller Teammitglieder, die von dieser Entwicklung betroffen sind; ihr Talent und ihre Hingabe haben unser Unternehmen und unsere Spiele geprägt. Diese Veränderungen sind für alle von grosser Bedeutung.“ Wojciechowski fügte hinzu, dass das Studio denjenigen, die von den Stellenstreichungen betroffen sind, „Ressourcen und Unterstützung“ zur Verfügung stellt und sich „gleichermassen für diejenigen einsetzt, die bleiben und die Herausforderungen des Verlusts von Mitarbeitern und Freunden bewältigen müssen."