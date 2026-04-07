Annapurna Interactive und das Entwicklerstudio Iridium Studios haben heute das rundenbasierte RPG-Musical "People of Note" veröffentlicht.

In "People of Note" übernehmt ihr die Rolle von Cadence, einer jungen Popsängerin. Nachdem ihr beim "Noteworthy Song Contest" abgewiesen wurdet, stellt Cadence fest, dass ihr Auftritt als Solokünstlerin für die Jury nicht genügt. Auf eurer Reise durch die Welt von Note besucht ihr Orte wie die Rockstadt Durandis oder die EDM-Metropole Lumina, um eure Band mit verschiedenen Musikern aus fernen Regionen zu verstärken.

Durch zusätzliche Bandmitglieder erhaltet ihr Zugriff auf neue Fähigkeiten. Innerhalb der rundenbasierten Kämpfe könnt ihr die Genres der Musiktitel wechseln und Mashups erstellen, die auf den musikalischen Stärken eurer Gruppe basieren. Abseits der Auseinandersetzungen bietet das Spiel zudem Rätsel-Einlagen und Mechaniken für Erkundungen in Dungeons.

"People of Note" ist ab heute für PlayStation 5, Xbox Series X|S, die Nintendo Switch 2 sowie für den PC verfügbar.