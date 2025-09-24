People of Note vorgestellt

Publisher Annapurna Interactive und Entwickler Iridium Studios haben "People of Note" angekündigt. Einen ersten Trailer dazu hatte man ebenfalls im Gepäck.

Zunächst einmal stimmt man uns hier mit ausgesprochen bunten Bildern auf die Story des Titels ein. Dann wird aber auch etwas Gameplay gezeigt, wodurch wir einen guten Überblick bekommen, was uns spielerisch erwartet.

Bei "People of Note" handelt es sich um ein kühnes und wildes musikalisches Erzählabenteuer, welches durch die Linse eines rundenbasierten Rollenspiels erzählt wird. Der Titel ist ein vollwertiges Musical, verdichtet zu einem Videospiel. Nicht nur die herzergreifende Geschichte wird dabei durch choreografierte filmische Musicalsequenzen dargestellt, sondern auch das Kampfsystem und die Spielmechanik basieren auf einer komplexen, interaktiven Abfolge von musikalischen Ausdrucksformen und Fähigkeiten.

"People of Note" wird im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC veröffentlicht.