Peregrino vorgestellt

Die Inverge Studios, denen wir bereits "Creatures of Ava" verdanken, haben jetzt mit "Peregrino" ihr nächstes Projekt angekündigt. Einen ersten Trailer dazu hatte man simultan auch im Gepäck.

Hier werden wir fast eineinhalb Minuten lang auf "Peregrino" eingestimmt, Dabei kommen hauptsächlich In-Game-Sequenzen zum Einsatz und man erklärt uns das spielerische Grundgerüst.

Bei "Peregrino" handelt es sich um ein düsteres isometrisches Survival-Abenteuer. Wir erkunden darin bei Tag einen unheilvollen Wald und verwalten bei Nacht unsere Karawane. Zudem sammeln wir Ressourcen, jagen Bestien, erweitern unser Lager und führen unsere Gefährten auf dem Weg ins Neue Eden.

"Peregrino" ist für den PC in Entwicklung und hat noch keinen Erscheinungstermin.