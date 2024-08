Perennial Order vorgestellt

Publisher Soedesco und Entwickler Gardenfiend Games kündigen "Perennial Order" für PS5, Xbox Series X und den PC an. Einen düsteren Trailer gibt es simultan ebenfalls zu sehen.

Bei "Perennial Order" handelt es sich um einen sogenannten 2D-Pflanzenhorror-Boss-Rush-Titel. Er spielt in einer stimmungsvollen Welt des Dunklen Zeitalters, welche von naturbefallenen Bestien heimgesucht wird. Wir erkunden darin ein geheimnisvolles Land, entweder allein oder im lokalen bzw. Online-Koop-Modus. Die Geschichte wird durch mysteriöse Nicht-Spieler-Charaktere enthüllt, während furchteinflössende Bosse in einem malerischen 2D-Stil bekämpft werden müssen. Für genügend Spannung und Abwechslung sollte also gesorgt sein.

"Perennial Order" erscheint am 6. September für die eingangs erwähnten Plattformen.